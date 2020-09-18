Эксперты назвали пять ошибок покупателей квартир в новостройках

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При поиске нового жилья покупатель психологически уязвим. Он склонен к эмоциональным и быстрым решениям, а его осторожность и трезвый расчет ослабевают.

Особенно это касается людей, которые долго снимали квартиру и внезапно получили наследство или повышение по службе. Специалисты проанализировали самые частые ошибки, которые совершают покупатели при выборе квартир в новостройках.

Главную ошибку можно описать двумя словами: «не думать». Чаще всего людьми движет желание как можно быстрее найти подходящее жилье, максимально сэкономить и закрыть сделку. Человек думает, что если он продаст доставшуюся в наследство бабушкину квартиру, возьмет ипотеку, то мгновенно станет богатым и счастливым владельцем нового жилья. Будучи в эйфории - мол, наконец-то могу себе позволить, - покупатель приобретает недвижимость, которая на самом деле далека не то что от идеальной, а просто от подходящей для нормальной жизни.

Бывает, что человеку понравился первый попавшийся вариант. Нередко такое случается с людьми, которые покупают жилье в первый раз. У них желание заселиться в «свой угол» затмевает трезвый расчет. По подсчетам аналитиков, опытные покупатели, приобретающие вторую, третью (и так далее) квартиру, рассматривают от пяти до десяти вариантов, прежде чем сделать окончательный выбор. Кстати, иногда они останавливаются на первом варианте, но, во всяком случае, для оценки правильности выбора просматривают еще несколько квартир. Как бы ни было, всегда нужно взять паузу в три-четыре дня на размышления перед устным согласием на сделку. И, если уж квартира категорически понравилась, показать ее доверенным друзьям или родственникам. Человек с другим углом зрения всегда найдет незамеченный плюс или минус квартиры.

Вторая распространенная ошибка - пренебрежение личным посещением будущего жилья, если дом всё еще строится. Мол, что можно увидеть на этапе котлована?

- Общение с представителями застройщика поможет понять, насколько продавец ориентирован на клиентов. Вас может встретить модный просторный офис продаж с зоной игры для детей и горячим кофе или «газелька» с потертой вывеской «Продажи тут!» - говорят эксперты компании «Метриум». - Даже если по техническим нормам доступ на стройплощадку закрыт, вы можете осмотреться на местности. Нередко жилые комплексы утопают в зелени или соседствуют с существующими жилыми районами лишь на рендерах, тогда как фактически вокруг них сплошная промзона. Если вы выбрали жилье в большом комплексе с готовыми корпусами, то попросите у застройщика показать аналог квартиры или дома в одной из достроенных очередей. Так можно оценить качество отделки мест общего пользования, благоустройство прилегающих территорий или даже перекинуться парой слов с новоселами.

Ошибка номер три касается планировки. Одинаковое количество «квадратов» может быть «упаковано» функционально или из рук вон плохо. При выборе планировки ошибаются чаще всего те, кто излишне концентрирует внимание на поиске каких-то чрезвычайно важных для него вещей, забывая о других. Нередко клиент, который ищет квартиру евроформата, видит объединенную кухню с гостиной - и вот он уже готов подписать договор. Однако даже не подозревает о «подводных камнях».

К примеру, в некоторых квартирах кухня-гостиная имеет несколько окон, причем одно из них находится непосредственно в кухонной зоне, а другое - в гостиной. В этом случае их можно разделить межкомнатной перегородкой. Но гораздо чаще кухни находятся в «слепой» зоне, а окно (или даже несколько окон) расположены в гостиной зоне. Из-за этого кухня попадает в затемнённое место и отделить ее от гостиной не получится.

- При выборе планировки необходимо следовать следующим правилам, - рекомендуют эксперты. - Во-первых, оцените габариты помещений. Если на плане квартиры застройщик нарисовал в 8-метровой спальне кровать, шкаф, софу и стол для бильярда (а такое вполне возможно сделать на картинке), то в реальности, очевидно, вся эта мебель туда не поместится. Во-вторых, обратите внимание на форму помещений. Чем «квадратнее» комнаты, тем лучше; чем больше они напоминают коридоры, тем хуже. Закругленные стены, острые или тупые углы, эркеры - это всё смотрится симпатично, но на деле создает потенциальные проблемы для дизайна, меблировки, особенно если квартира небольшая. В-третьих, важно количество и расположение оконных проемов. Попытайтесь «нарисовать» другую конфигурацию помещений с учетом расположения окон. Возможно, из одной большой спальни в 16 квадратных метров когда-то получатся две изолированные детские.

Неверный выбор этажа - еще одна распространенная ошибка. К примеру, покупатели квартир на высоких этажах хотят получить роскошный вид на город. При этом они не учитывают ни высокую цену квартир (примерно на 10-15% больше, чем на нижних этажах), ни возможные неудобства с длительным ожиданием лифта. Поклонники жизни у земли упускают из вида тоже немало «минусов». Освещенность помещений, скорее всего, будет не столь хорошей, как на верхотуре, а вот шума и пыли с улицы, напротив, ожидается в избытке.

Пятая ошибка покупателей - не думать на перспективу. «Хочу здесь и сейчас» - позиция понятная, но стратегически неверная. Жизнь меняется, а ипотека, на выплату которой тратится большая сумма личного бюджета, - всерьез и надолго. Чтобы не разочароваться после покупки квартиры, ответьте на несколько вопросов:

1. Сколько лет я буду здесь жить?

2. Пригодна ли эта квартира для семьи из двух, трех, четырех человек?

3. Что будет, если я решу перепродать это жилье? Много ли таких же квартир на рынке? Легко ли их продать?

4. Как изменится район и непосредственное окружение новостройки?

5. Смогу ли я сдать квартиру в аренду?

Главное – не спешить, подытоживают эксперты. Ведь купить, как известно, гораздо легче, чем продать.

Источник: https://www.mk.ru/economics/