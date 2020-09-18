Поддержка безработных граждан продолжится в 2021 году

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Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство намерено продолжить поддержку граждан, оставшихся без работы, в 2021 году в полном объеме.

По прогнозам Минэкономразвития уровень безработицы по итогам 2020 года составит 5,7 процентов. Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что социальная поддержка граждан пострадавших в период пандемии, крайне необходима.

По состоянию на август 2020 года уровень безработицы в России составил 6,3% активного населения. До 31 августа на пособия по безработице Правительством РФ было направлено109,4 млрд руб. В сентябре на эти цели дополнительно были выделены 35,3 млрд руб. Также в сентябре в дополнение к пособию по безработице, родители, потерявшие работу, получили по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

«По прогнозам Министерства экономического развития, уровень безработицы в 2021 году снизится до 5,2 процентов, а значит, напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться. В этих условиях дополнительная материальная поддержки граждан, семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, жизненно необходима. Наряду с получением пособий по безработице граждане смогут временно трудоустраиваться на общественно-полезные работы и получать за труд дополнительное вознаграждение, также центрами занятости будут предложены востребованные специальности для переобучения или повышения квалификации потерявших работу», - прокомментировала депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/