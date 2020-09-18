В Краснодарском крае снизилось количество наркозависимых

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В Краснодарском крае замглавы региона Сергей Пуликовский провел заседание антинаркотической комиссии.

Мероприятие прошло в онлайн-формате, участие приняли в нем представители федеральных и краевых ведомств.

В ходе разговора специалисты отметили, что общее число потребителей наркотиков с начала года снизилось на 8,3 %, в общей сложности зарегистрировано более семи тысяч человек. Из них на 9,3% стало меньше число наркозависимых и почти на 9% уменьшилось количество человек, эпизодически употребляющих наркотики.

– Во время пандемии профилактическая работа не остановилась. В целом, несмотря на то, что у нас хорошие показатели, мы продолжаем в ежедневном режиме проводить различные мероприятия по профилактике и пресечению незаконного распространения и немедицинского употребления наркотиков, – рассказал Сергей Пуликовский.

В рамках профилактики проведено почти 10 тысяч тематических уроков для более 230 тысяч школьников. В техникумах и колледжах состоялись такие же занятия для студентов. Проведено уже более тысячи мероприятий. Одновременно с этим активисты общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль» регулярно отслеживают в интернете сообщения, пропагандирующие распространение и употребление наркотиков. За последнее время заблокировали более трех с половиной тысяч сайтов подобного содержания.

Источник: https://www.mk.ru/