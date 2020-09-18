78% россиян считают, что решения органов власти должны опираться на данные научных исследований

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Однако, только 40% верят, что сегодня так оно и есть. Такие данные получены в результате опроса граждан России, проведенного в рамках глобального исследования доверия населения 19 крупнейших стран мира к науке.

В научной обоснованности решений правительства и регулирующих органов уверены 40% российских респондентов. Этот показатель у россиян на 11% ниже, чем среднемировое значение. 51% от общего числа респондентов во всех странах полагают, что «правительства их стран успешно обеспечивают включение науки и фактических данных в процесс принятия решений», — говорится в результатах исследований. Также, только 44% россиян полагают, что средства массовой информации в своих публикациях руководствуются непредвзятыми научными данными.

Опрос проводила международная компания «Povaddo» в период с 25 июня по 8 июля 2020 года среди 19 000 респондентов по всему миру. Участниками опроса стали жители Аргентины, Австралии, Бразилии, Германии, Гонконга, Израиля, Италии, Японии, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Филиппин, России, Южной Африки, Южной Кореи, Тайваня, Великобритании, Соединенных Штатов и Вьетнама. Целью исследования, выполненного по заказу «Филип Моррис Интернешнл» было определить, насколько люди в разных странах доверяют научной информации. 74% российских респондентов отметили, что хотели бы руководствоваться научными данными при принятии решений о возвращении к обычной жизни после ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Более половины опрошенных хотели бы опираться на научные данные о ходе пандемии при принятии решения об использования общественного транспорта или посещения публичных мероприятий. 90% респондентов заявили также, что ждут от бизнеса постоянных инвестиций в науку для совершенствования своей продукции. «Когда не хватает достоверной информации, ложные сведения, домыслы и слухи могут распространяться более широко и значительно ухудшать способность людей принимать взвешенные решения» — сказала доктор Мойра Гилкрист, вице-президент по научным и стратегическим коммуникациям ФМИ. По ее словам, «если при выработке политического курса фактам и доказательствам начнут уделять больше внимания — по сравнению с идеологией, политикой и необоснованными мнениями, это поможет принимать решения на основе ожиданий общественности в отношении науки, которая должна иметь ключевое значение и оказывать влияние на такие решения и на их будущее». Доктор Мойра Гилкрист также подчеркнула, что с 2008 года ФМИ инвестирует миллиарды долларов в создание, испытание и производство более безопасных альтернатив сигаретам для совершеннолетних курильщиков, которые в противном случае продолжали бы курить.

Источник: https://medblog.su