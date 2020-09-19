Мария Певчих рассказала про отравление Навального

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Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих - та самая загадочная девушка, которая сопровождала Алексея Навального в поездке в Томск и летела с ним на санитарном самолете в Германию, дала интервью BBC.

Среди прочего она рассказала про обстоятельства дня, когда политик был отравлен.

Певчих рассказала, что она пришла работать в ФБК по объявлению в 2011 году после учебы на факультете социологии МГУ и политологии - в Лондонской школе экономики, поэтому ее личность вовсе не держалась в секрете. В поездках с Навальным Мария бывала очень часто.

В этот раз в Новосибирск с переездом в Томск она полетела из Москвы. О событиях, предшествовавших отравлению Навального, Певчих не рассказывает. Но говорит про утро, когда политик отправился на самолете из Томска. Певчих и ее коллеги остались в городе, чтобы доделать проекты.

На завтраке в гостинице Xander коллега Певчих по ФБК (вероятно, Георгий Албуров - "МК"), чье хобби - отслеживать самолеты своих соратников в интернете, увидел, что самолет, на котором вылетел Навальный, приземлился в Омске и написал шутливую СМСку пресс-секретарю оппозиционера Кире Ярмыш: "Ну че, пацаны, как там Омск?", подумав, что дело в какой-то незначительной бортовой неисправности. Ярмыш с паузой ответила, что Навальный потерял сознание.

После этого Певчих и другие сотрудники ФБК решили осмотреть номер Навального в отеле, причем их пыталась не пустить внутрь администратор.

Забрав предметы, на которых могли быть следы отравляющих веществ, команда ФБК на машине выехала в Новосибирск, а оттуда уже полетели в Омск, поскольку прямых ресов между Томском и Омском нет.

По словам Марии Певчих, пресловутые бутылки с минералкой из номера Навального они везли "стратегически расфасованными в разных местах". Глава отдела расследований ФБК заявила, что не понимает хайпа вокруг бутылки, на которой, по утверждению немецкой стороны, были найдены следы отравляющего вещества - поскольку гораздо важнее его следы в организме Навального. "У нас нет ни малейшего представления о том, как был отравлен Алексей", - признается Певчих.

Она подтвердила, что улетела в Германию тем же медицинским бортом, который транспортировал Навального, поскольку "семье требовалось некое сопровождающее лицо".

Певчих рассказала о нынешнем состоянии Алексей Навального: чувствует себя хорошо, но до полного выздоровления еще далеко. "Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба".

Источник: https://www.mk.ru/