Земли Большого Утриша включат в состав федерального заповедника

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Глава федерального министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин согласился с инициативой властей Кубани о включении земель заповедника «Большой Утриш» под Анапой в федеральный заказник.

- Профильному департаменту министерства поручено ускорить эту работу,- сообщает администрация края.

С таким предложением власти края обратились в правительство в конце мая, после сильных пожаров.

В конце августа между Большим и Малым Утришом произошел мощный природный пожар пожар, площадью более 126 гектаров. К тушению огня массово привлекалась авиация МЧС. Как полагают эксперты, возгорание произошло из-за человеческого фактора- в этих местах отдыхает много туристов, которые постоянно жгут костры.

По мнению специалистов лесной отрасли, чуть ли не единственный способ спасти уникальный природный ареал-включить его в состав федерального заповедника.

Источник: https://www.kuban.kp.ru/