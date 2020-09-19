/Общество/

Земли Большого Утриша включат в состав федерального заповедника

Глава федерального министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин согласился с инициативой властей Кубани о включении земель заповедника «Большой Утриш» под Анапой в федеральный заказник.

- Профильному департаменту министерства поручено ускорить эту работу,- сообщает администрация края.

С таким предложением власти края обратились в правительство в конце мая, после сильных пожаров.

В конце августа между Большим и Малым Утришом произошел мощный природный пожар пожар, площадью более 126 гектаров. К тушению огня массово привлекалась авиация МЧС. Как полагают эксперты, возгорание произошло из-за человеческого фактора- в этих местах отдыхает много туристов, которые постоянно жгут костры.

По мнению специалистов лесной отрасли, чуть ли не единственный способ спасти уникальный природный ареал-включить его в состав федерального заповедника.

Источник: https://www.kuban.kp.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Добрый день! Ну вот и завершен еще один проект - Выборы городской думы Новороссийска.

В экономически развитых регионах Юга на «коммуналку» тратят больше, чем в бедных

О планах «Единой России» создать более 70 групп списка на выборы в Госдуму и нюансах моделирования

Сингапурские авиалинии будут предлагать "полеты в никуда"

На Кубани выявлено более 14 тысяч фактов нецелевого использования земли