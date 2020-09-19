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На Кубани выявлено более 14 тысяч фактов нецелевого использования земли

В администрации края прошло совещание по выявлению и устранению нарушений на земельных участках муниципальной и частной собственности.

Из-за нецелевого использования земли бюджет региона регулярно теряет миллионы рублей налогов.

За два года было проведено огромное количество-около 3,6 млн осмотров земель, в 2020 году – более 98о тысяч проверок. Выявлено почти 14 тысяч фактов нецелевого использования земли. Большая часть - на частных землях.

Материалы проверок направлены в надзорные органы. В таких случаях владельцев участков предупреждают, что нарушения нужно устранить. В противном случае вопрос решается в судебном порядке.

– Очень важно добиваться того, чтобы землепользователи приводили вид разрешенного использования в соответствие. За этим последует изменение кадастровой стоимости земельного участка и земельного налога, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Источник: https://www.kuban.kp.ru/

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Категория: Новости / Общество

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