Политолог поддержал идею компенсации затрат на частные детские сады
Родителям могут компенсировать траты на частные детские сады. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил такую меру для тех семей, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении.
Депутат предлагает создать механизм компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц для тех семей, которым не удалось получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления.
Идея правильная и социально ориентированная, но все зависит от позиции Министерства финансов, прокомментировал в интервью радио Sputnik управляющий партнер KGD Group, политолог Григорий Добромелов.
"Владимир Путин неоднократно заявлял, что надо давать возможность социально ориентированным организациям получать государственный заказ. По сути это и есть отчасти государственный заказ, только деньги будут передаваться не напрямую частным детским садам, а через родителей. У родителей есть возможность получить компенсацию на оплату в том случае, если ребенок по объективным причинам не смог попасть в бюджетный детский сад. Это, по сути, обязанность государства, государство не смогло обеспечить эту возможность для гражданина, следовательно, он несет дополнительные затраты, и государство может эти затраты компенсировать. Все зависит от позиции Минфина", – считает Григорий Добромелов.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/