Политолог поддержал идею компенсации затрат на частные детские сады

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Родителям могут компенсировать траты на частные детские сады. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил такую меру для тех семей, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении.

Депутат предлагает создать механизм компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц для тех семей, которым не удалось получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления.

Идея правильная и социально ориентированная, но все зависит от позиции Министерства финансов, прокомментировал в интервью радио Sputnik управляющий партнер KGD Group, политолог Григорий Добромелов.

"Владимир Путин неоднократно заявлял, что надо давать возможность социально ориентированным организациям получать государственный заказ. По сути это и есть отчасти государственный заказ, только деньги будут передаваться не напрямую частным детским садам, а через родителей. У родителей есть возможность получить компенсацию на оплату в том случае, если ребенок по объективным причинам не смог попасть в бюджетный детский сад. Это, по сути, обязанность государства, государство не смогло обеспечить эту возможность для гражданина, следовательно, он несет дополнительные затраты, и государство может эти затраты компенсировать. Все зависит от позиции Минфина", – считает Григорий Добромелов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/