Погорельцы дома на Российской получат новые квартиры в том же районе

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21 сентября в Краснодаре, на еженедельной планерке администрации, озвучили новые пути решения проблемы погорельцев дома на Российской.

Владельцам сгоревших квартир предоставят другое жилье, чтобы люди не ждали, пока закончится трудоемкий и долгий процесс ремонта. Жители седьмого этажа получат в собственность квартиры примерно той же площади. К решению чиновники пришли 18 сентября, после встречи с погорельцами.

– Было предложено два варианта решения: либо восстановление его [сгоревшего этажа – прим. ред.] в жилой этаж, либо восстановление его как технический этаж и сбор крыши с учетом всех пожарных требований и нормативов, – рассказал замглавы города Андрей Дорошев.

Пожар в доме по адресу улица Российская, 267/6 произошел 13 сентября. Загорелась одна из квартир, после чего пламенем оказался объят весь верхний этаж. Помещения выгорели дотла, квартиры нижних этажей пострадали частично.

Источник: https://kuban.mk.ru/