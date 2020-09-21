Как найти выгодное предложение по вкладу?

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Вклады по-прежнему популярны и актуальны. Это уникальная возможность приумножить собственные активы и обеспечить средствам сохранность. Хранить последние «под подушкой» — это не всегда правильный выбор.

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