Способы нанести логотип на одежду

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Большое разнообразие одежды порой затрудняет выбор. Порой очень сложно выглядеть стильно и показать свою индивидуальность, поэтому многие используют принт на куртке, чтобы добавить изюминку в образ.

Нанесение логотипа на куртки активно используют фирмы и организации, которые стремятся повысить узнаваемость и стремятся к единому стилю у всего персонала. Не всегда, нанесение изображения на одежду связано с созданием сувенирной или рабочего стиля, довольно часто куртки с логотипом на заказ делают обычные граждане.

Сейчас, стало популярным нанесение названия бренда или личного аккаунта в социальных сетях. Такой подход используют многие блоггеры, чтобы повысить узнаваемость и получить новых подписчиков.

Способы нанесения изображения на одежду

Компания synthesis специализируется на создании именной сувенирной продукции и работает не только с одеждой, но и другими предметами. В зависимости от материала изделия, используют следующие виды нанесения изображения на поверхность:

- шелкография;

- шелкотрансфер;

- флекс;

- вышивка;

- надглазурная деколь;

- тампопечать;

- УФ-печать;

- лазерная гравировка;

- тиснение;

- цифровая печать.

Самый популярный и востребованный способ нанесения изображения — шелкография. Этот метод печати используют для работы с большинством материалов: пластик, нейлов, хлопок, кожа. Такой формат печать подходит для изделий тиражом более 100 штук.

Типы сувенирной продукции

Компания synthesis работает со всеми типами сувенирной продукции, подарков, бизнес-аксессуаров. Неважно, что вам нужно: желтый логотип на куртке, фирменный блокнот или ежедневник, спортивный рюкзак, брендированная бытовая техника, винный подарочный набор — все это мы можете заказать в одном месте.

Компания synthesis не работает с физическими лицами и принимает заказаны от 15 тысяч рублей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В связи с этим оплатить заказ можно только на расчётный счет.

Работа с компаниями и предпринимателями подразумевает большой объем заказов, поэтому всем клиентам предоставляется скидка. Кроме того, в стоимость заказа не входит работа по созданию макета, и он идет в подарок. Оплаченную продукцию можно забрать самостоятельно по предварительной записи или воспользоваться услугами курьера. Условия доставки зависят от объема партии и места расположения заказчика. Доставка в пределах МКАД бесплатная.