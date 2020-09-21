На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 2,5 млрд рублей

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Правительство РФ перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, средства будут направлены на предоставление ежемесячных выплат на третьего ребенка или последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ежемесячные дополнительные выплаты семьям стали действенной мерой поддержки особенно в период распространения коронавирусной инфекции, отметила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Дополнительно свыше 2,5 млрд рублей получат 36 субъектов Российской Федерации. С учетом этих средств всего на софинансирование дополнительных выплат многодетным семьям из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 млрд рублей.

«В Краснодарском крае существует несколько мер поддержки многодетных семей. Так, в случаях, если доход семей не превышает полтора прожиточных минимума, то при рождении третьего и последующего детей они могут получать ежемесячную выплату в размере 10766 рублей. Данной мерой поддержки воспользовались более 26 тысяч многодетных семей. Кроме этого, семьи, в которых доход меньше двукратной величины прожиточного минимума, также могут рассчитывать на ежемесячную федеральную выплату в размере 10 639 рублей на первого ребенка до достижения им 3 лет. Третьей мерой поддержки стал региональный материнский капитал. В 2020 году его размер превысил 129 тысяч рублей. Все выплаты предоставляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.