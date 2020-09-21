На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 2,5 млрд рублей
Правительство РФ перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, средства будут направлены на предоставление ежемесячных выплат на третьего ребенка или последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Ежемесячные дополнительные выплаты семьям стали действенной мерой поддержки особенно в период распространения коронавирусной инфекции, отметила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
Дополнительно свыше 2,5 млрд рублей получат 36 субъектов Российской Федерации. С учетом этих средств всего на софинансирование дополнительных выплат многодетным семьям из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 млрд рублей.
«В Краснодарском крае существует несколько мер поддержки многодетных семей. Так, в случаях, если доход семей не превышает полтора прожиточных минимума, то при рождении третьего и последующего детей они могут получать ежемесячную выплату в размере 10766 рублей. Данной мерой поддержки воспользовались более 26 тысяч многодетных семей. Кроме этого, семьи, в которых доход меньше двукратной величины прожиточного минимума, также могут рассчитывать на ежемесячную федеральную выплату в размере 10 639 рублей на первого ребенка до достижения им 3 лет. Третьей мерой поддержки стал региональный материнский капитал. В 2020 году его размер превысил 129 тысяч рублей. Все выплаты предоставляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.