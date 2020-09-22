Утилизация техники и оборудования, экологический сбор – ключевые особенности, преимущества

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В стремительно большом темпе появляются новые варианты бытовой техники и иного оборудования.

Эти технологичные решения каждый день радуют своих пользователей. Но, несмотря на это, любая вещь «стареет», и здесь мы наблюдаем негативную сторону прогресса – наличие большого количества мусора в виде бытовой техники или других устройств. Особенно много такого мусора в различных предприятиях: больницы, магазины и другие. На их балансе располагается большие объемы печатной техники, которая вышла из строя, устаревшие компьютеры, недействующее промышленное или торговое оборудование. Утилизация техники и оборудования должна вестись в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также требуется оплатить экологический сбор.

В чем ключевые особенности утилизации?

Помимо этого, необходимо утилизировать бытовую технику:

холодильное оборудование,

старые телевизоры,

стиральные машины и другие устройства.

А ведь они безмерно выбрасываются на свалку без какого-либо контроля. Данный мусор является потенциально опасным не только для человека, но и для экологии в целом. Утилизация техники и оборудования достаточно трудоемкий процесс, требующий особого внимания. В настоящее время самостоятельные работы по демонтажу такого старого оборудования, как холодильное, телевизоры, компьютеры (системный блок, монитор) невозможны. Требуется выполнить оплату такого платежа, как Экосбор, который необходим для офисных компаний.

Помимо этого, существуют электронные платы (особенно старых образцов!), внутри которых имеются драгоценные элементы. Демонтаж старого оборудования требует особого внимания, так как техника на металлолом, в том числе и холодильники, содержат опасные вещества, которые способствуют разрушению окружающей среды. Не менее важно обратиться за такой услугой, как демонтаж старого оборудования к настоящим профессионалам, которые в идеальности знают специфику своей работы. Такими специалистами являемся мы – специализированная компания по демонтажу старого оборудования и утилизации техники.

Услуга - утилизация техники выполняется профессиональным образом с соблюдением всех указанных норм. Соблюдаются требования заказчика, наши специалисты сделают все за вас.