Имя работника «Таманский групповой водопровод» «Кубаньводкомплекс» Виктора Кулик занесено на Доску почета Темрюкского района

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В начале сентября в городе Темрюке открылась обновленная районная Доска почета по итогам 2019 года.

На Доску почета занесены имена 30 жителей Темрюкского района, чей весомый вклад в развитие муниципалитета заслуживает глубокого уважения и признательности общественности. На обновленной экспозиции есть и имя работника ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Виктора Стефановича Кулик.

Виктор Стефанович более 45 лет проработал на предприятии. В 1973 году он устроился в Таманский групповой водопровод машинистом мехлопаты. Но вскоре его перевели на должность багермейстера или, как он сам себя в шутку называет на должность «командующего флотом», в обязанности которого входило чистить дно реки Казачий Ерик рядом с насосной станцией первого подъема. Эта процедура необходима для поддержания рабочего состояния водозабора. Для полноценного поступления воды в водозаборную часть со дна акватории, к которой прилегает гидросооружение, нужно удалять ил, песок и прочие наносы.

В начале 80-х годов Виктор Стефанович прошел курсы повышения квалификации, по окончании которых стал работать машинистом экскаватора. В 2012 году вышел на пенсию, но продолжал работать на предприятии. Труд Виктора Кулик отмечен множеством почетных грамот и благодарственных писем. Виктор Стефанович награжден орденом Трудовой Славы за производственные показатели и высокие профессиональные достижения в труде.

«Для меня, как и для 30 человек, занесенных на Доску почета, – это важное и ответственное событие. Очень приятно, когда работаешь и понимаешь, что твой труд не напрасен, что его так высоко оценили. Я очень рад этой награде и надеюсь, увидеть кого-то из коллег в последующие годы также на Доске почета. В нашем коллективе много достойных работников», - выразил надежду Виктор Стефанович.

Руководство и коллеги ценят его за профессионализм и умение трудиться с полной самоотдачей.

«Виктор Стефанович болеет душой за родное предприятие, - поделился заместитель начальника РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Анатолий Горбенко. – Вместе мы проработали не один десяток лет. И за это время он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, в совершенстве владеющий не только необходимыми навыками, которые позволяют ему качественно управлять машиной весом 25 тонн, но и имеет глубокие знания по смежным профессиям. Превосходно разбирается в устройстве техники, в разновидностях грунтов и их свойствах. Многократно, буквально спасал предприятие при аварийных ситуациях на водопроводных сетях: в экстремальных условиях оперативно выполнял задания с неизменно высоким качеством. Человек очень ответственный, работает с большой самоотдачей, не считаясь ни со своим личным временем, ни с возникающими сложностями».

В июне этого года Виктор Кулик вышел на заслуженный отдых. Коллектив предприятия искренне желает Виктору Стефановичу доброго здоровья, большого личного счастья, бодрости духа, прекрасного настроения и благополучия.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"