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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарском краю напоминает, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 763-р в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, в пункте пропуска через государственную границу Адлер ограничено движение.

Указанные ограничения, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2020 года № 1996-р, не применяются к гражданам Российской Федерации и Республики Абхазия.

С момента вступления в силу изменений, внесенных распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2020 года № 1996-р в порядок функционирования пункта пропуска Адлер, через российско-абхазскую государственную границу пропущено более: 1 830 000 граждан Российской Федерации, 170 000 граждан Республики Абхазия и 405 000 транспортных средств.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm