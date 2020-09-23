Новороссийские полицейские пресекли незаконную реализацию алкоголя

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Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску провели мероприятия, направленные на выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В одном из магазинов города, расположенном в цокольном этаже многоквартирного дома, полицейские выявили факт розничной продажи пива в ассортименте. 34-летняя приезжая осуществляла продажу пива без разрешительных документов. Из торговой точки полицейские изъяли около 361 литра алкогольной продукции.

В отношении нарушительницы полицейские составили административный протокол по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи, кроме изъятия предмета правонарушения, предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/news