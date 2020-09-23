Цены на продукты с оптовых рынков предсказали их разорение

/Общество/

Супермаркеты так широко раскинули сети свои, что какой-нибудь знаменитый бренд обязательно окажется если не в самом жилом доме на 1-м этаже, то в двух шагах от него. Удобно, ничего не скажешь, все с доставкой на дом.

Но лучшие-то, самые оптимальные цены где? Сейчас, в период массовых заготовок на зиму, вопрос имеет значение. Ведь кроме мегамагазинов, которые дошли до каждого, есть и другие формы торговли.

«МК» побывал на оптовом сельскохозяйственном рынке и посмотрел, сколько стоят овощи. — С ума можно сойти от таких цен, — говорит одна домохозяйка, которая вышла с рынка с пустой авоськой в руках. — Огурцы 200 рублей килограмм, помидоры 200, капуста 60! Да килограмм мяса сегодня стоит 200 рублей! Я такие овощи покупать не буду…

Этот оптовый сельхозрынок и в лихие 90-е, и в нулевые годы здорово выручал местное население в период массовых заготовок. Цены на овощи здесь были оптовые (значительно ниже магазинных), а вот продавали их в том числе и в розницу.

Сегодня такой лафы уже нет. Все цивильно, в соответствии со строгими правилами Роспотребнадзора. Но цены, цены…

Огурцы от 80 до 200 рублей килограмм, помидоры по 100–180 (правда, маленькие «сливки» по 50), картофель строго по 50 рубчиков. «Если купишь больше 100 кг, сговоримся на 40 рублях», — предлагает мне продавец. Лук и морковка по 50 рублей, перец от 80 до 100.

Среди не очень большого количества посетителей (хотя день воскресный и самое время походить по магазинам и рынкам, прицениться) глухой ропот недовольства.

— В супермаркете хорошие кочаны капусты по 20 рублей за килограмм, — говорит одна женщина. — Кто будет покупать по 60?

— В нашем магазине рядом с домом картошка по 19 рублей! — продолжает другая покупательница. — Лежит в контейнере, сама выбираешь хорошие клубни.

Но больше всего удивляет чеснок. 400–450 рублей, дней 10 назад он в магазинах был по 50, хотя сегодня и там резко подскочил, но не до 400 же рублей.

— С мужем сюда приехала, думала для зимних заготовок купить огурцов, помидоров, — рассказывает женщина средних лет. — Рынок-то оптовый, значит, дешевый. А тут вон какая «дешевизна»!..

Вместе считаем, во что обойдется ей 3-литровая банка соленых огурцов, если закупиться здесь и сейчас.

— Если взять не самые дорогие огурцы, например по 100 рублей, то на банку нужно 2 кг, — говорит она. — Уже 200. Плюс зелень, чеснок, специи — меньше 250 не получится. Это без стоимости банки. Дешевле в магазине купить, там по 180 рублей продаются консервированные огурцы.

Только в одном месте я нашел небольшие (и по правде говоря, неказистые) головки чеснока по 250 рублей.

— Конкуренты не прессуют? — спрашиваю фермера из Пензы. — Демпингуете!

— Нет, — отвечает он. — Здесь каждый устанавливает свои цены. Мой чеснок на вид непрезентабельный, но он «злой», выращен на своем огороде.

Немного подумал и добавил: «Бананы, как в Белоруссии, у меня в огороде не растут!».

По наблюдениям фермера, сильнее всего нынешней осенью, если не считать чеснок, подорожала картошка. Ее он, как и большинство на рынке, продает по 50 рублей.

— Прошлой осенью в Пензе клубни продавали по 10 рублей за килограмм, в Москве — по 30. Сегодня они почти на всех лотках по полтиннику.

— Откуда такой скачок? — интересуюсь я.

— Погода, — отвечает он. — И наш регион, и соседние летом засушило, а потом очень не вовремя залило дождями. Картошка дешевой в этом году не будет!

Почему же тогда в супермаркетах она по 20–30 рублей, и весьма приличного качества? В торговых центрах даже новая опция существует: покупатель сам может отобрать клубни и сложить их в мешочек!

По идее, все должно быть наоборот, как было в 90-е и нулевые, когда население отоваривалось конкретно на рынках! Было дешевле и качественней!

Понятно, что этот вопрос нужно задавать не фермерам и не дирекциям рынков, где крестьяне торгуют экологически чистыми продуктами.

Наверное, не так выстроилась наша торговая вертикаль. Продовольственный рынок медленно, но уверенно монополизируется торговыми сетями. Которым сегодня действительно нужно сказать спасибо — если бы не гигантские супермаркеты, покупали бы мы овощи и другие продукты втридорога.

Но что будет завтра, когда разорятся оптовые и розничные сельхозрынки (а дело к этому и идет) и когда мы один на один останемся с акулами капитализма? Бросит монополист нам кость на пропитание или скажет «не нравится — не бери»?

Незавидной получается и судьба российских фермеров, которые в неравных экономических условиях с агрохолдингами. Чтобы оправдать вояж в Москву откуда-нибудь из Пензы, Тамбова или Саратова, в цены нужно забить все расходы: на бензин, проживание, аренду торгового места — она, кстати, не такая уж и маленькая, 28–30 тысяч рублей в месяц. Как тут конкурировать с гигантами, которые закупают урожай у крестьян сотнями тысяч тонн и за сущие гроши?

Так, незаметно, мы лишаемся права выбора, альтернативы. Идем к тому, чтобы брать что дают.

Умрут такие сельхозрынки — не останется и частника. Где сбывать урожай и по каким ценам? На рынки уже сейчас мало кто ходит.

Никакой многоукладности экономики и, соответственно, конкуренции.

Ну что ж, придется переквалифицироваться в охранники. Там, говорят, всегда нужны люди...

Источник: https://www.mk.ru/economics/