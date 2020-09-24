На Кубани собирают вещи для бабушек и дедушек, проживающих в хосписе

/Общество/

В Краснодарском крае стартует акция «Вместе поможем Хоспису», приуроченная ко Дню пожилого человек 1 октября.

Организатором выступает благотворительная организация «Синяя птица» совместно с краснодарским хосписом.

«Вы можете поддержать тяжелобольных бабушек и дедушек, которые проживают в краснодарском Хосписе. Не смотря на возраст, состояние здоровья и ситуацию, в которой оказались эти люди – они имеют право жить так же, как и мы с вами», – написали на официальном сайте организации.

В числе пациентов находится большое количество стариков, малоимущих взрослых и просто людей, оказавшихся в беде и нуждающихся в помощи.

Любой желающий может принести взрослые подгузники (размер S, M, L, XL), средства гигиены (шампуни, гели для душа), влажные салфетки, пеленки одноразовые, мазь для лежачих больных «Левомеколь». Кроме того, на сайте «Синей птицы» можно осуществить денежное пожертвование или просто узнать интересующую вас информацию.

Организация расположена по адресу улица Одесская, 48, литер «З».

Источник: https://kuban.mk.ru/