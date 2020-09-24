В Федеральном Собрании представлять Краснодарский край снова будет Алексей Кондратенко

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Алексея Кондратенко назначили сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Чиновник будет представлять Краснодарский край.

Соответствующее постановление подписал накануне вновь избранный губернатор Вениамин Кондратьев.

Перечень кандидатов в сенаторы глава региона продемонстрировал еще летом. В список вошли Алексей Кондратенко, председатель краевого Совета ветеранов Евгений Шендрик и главврач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.

Кондратенко ранее работал депутатом Законодательного Собрания края, возглавляя комитет по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности. Представлял Краснодарский край Кондратенко в Совете Федерации на протяжении последних пяти лет.

Напомним, 23 сентября состоялась инаугурация губернатора. Вениамин Кондратьев, таким образом, официально вступил в должность главы региона. Церемонию показали в прямом эфире, посмотреть ее можно было сразу на нескольких ресурсах.

Выборы завершились 13 сентября, в последний и основной день голосования. На протяжении трех дней кубанцы выбирали губернатора, глав сельских поселений и депутатов Гордумы.

Источник: https://kuban.mk.ru/