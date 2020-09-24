В Федеральном Собрании представлять Краснодарский край снова будет Алексей Кондратенко
Алексея Кондратенко назначили сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Чиновник будет представлять Краснодарский край.
Соответствующее постановление подписал накануне вновь избранный губернатор Вениамин Кондратьев.
Перечень кандидатов в сенаторы глава региона продемонстрировал еще летом. В список вошли Алексей Кондратенко, председатель краевого Совета ветеранов Евгений Шендрик и главврач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.
Кондратенко ранее работал депутатом Законодательного Собрания края, возглавляя комитет по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности. Представлял Краснодарский край Кондратенко в Совете Федерации на протяжении последних пяти лет.
Напомним, 23 сентября состоялась инаугурация губернатора. Вениамин Кондратьев, таким образом, официально вступил в должность главы региона. Церемонию показали в прямом эфире, посмотреть ее можно было сразу на нескольких ресурсах.
Выборы завершились 13 сентября, в последний и основной день голосования. На протяжении трех дней кубанцы выбирали губернатора, глав сельских поселений и депутатов Гордумы.
Источник: https://kuban.mk.ru/