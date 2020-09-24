Лучшее игристое вино и десять медалей: копилка «Кубань-Вино» пополнилась новыми наградами

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Сразу десять медалей получила винодельня «Кубань-Вино» по результатам двух престижных дегустационных конкурсов.

Бронзовыми наградами Decanter World Wine Awards 2020 были отмечены вина «Шато Тамань Селект Блан Шардоне» (88 баллов), «Шато Тамань Терруар. Красностоп- Саперави (88 баллов), «Аристов Кюве Александр Блан де Нуар» (88 баллов), «Аристов Кюве Александр Розе де Пино» (86 баллов).

Russian Wines Competition 2020 принес «Кубань-Вино» шесть медалей и почетный статус «Лучшее игристое вино, изготовленное резервуарным методом», который получило брют белое «Шато Тамань». Этому игристому вину, а также винам «Высокий Берег Сира», «Аристов Санджовезе», «Шато Тамань Резерв Рислинг 2016», «Шато Тамань Резерв Премьер Руж 2017», «Шато Тамань Резерв Коллекционное Каберне 2014», жюри присудило бронзовые медали.

Russian Wines Competition – независимый дегустационный конкурс вин российских производителей. Образцы закупаются в розничной сети, их оценивают эксперты по 100- балльной системе с использованием специализированной электронной программы VinAgora International Wine Competition Evaluation Software (Венгрия) — Wine Compass, одобренной для проведения международных винных конкурсов Международной организацией виноградарства и виноделия (OIV).

Decanter World Wine Awards – один из крупнейших винных конкурсов в мире. Проводится он в Лондоне. В этом году на конкурс поступило 16 518 вин, их оценивали «вслепую» 116 лучших международных экспертов, среди которых 28 Master of Wine и 9 Master Sommelier. Медали конкурса подчеркивают статус вина и свидетельствуют о его высоком качестве.

Источник: http://www.kuban-vino.ru/