/Общество/

Нет принудительному переселению россиян под видом реновации

Партия «Яблоко» требует отклонить проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (авторы - члены Совета Федерации Н.А. Журавлев, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко; депутат Государственной Думы Е.С. Москвичев). 

Этим проектом предлагается распространить на всю страну печальный опыт реновации в ее «московском» варианте, против которой уже три года при поддержке депутатов от «Яблока» борются москвичи. 

Этот вариант «реновации» уже привел к принудительному переселению огромного числа москвичей из обжитых и благоустроенных кварталов в высотные «гетто» на окраинах, с огромной плотностью застройки, практически без зеленых зон, без социальной и транспортной инфраструктуры. 

Сейчас предлагается установить для всей России совершенно неприемлемые принципы «реновации». 

  • Это переселение без права отказаться от предложенной замены жилья (с принудительным переселением в судебном порядке при попытке отказа). 
  • Переселение в кварталы, где можно не соблюдать никакие градостроительные нормы, в том числе по плотности и высоте застройки. 
  • Включение домов в программу реновации, если за это голосует две трети жителей, с пренебрежением правами остальной трети. 
  • Возможность передачи территории под реновацию, если 50% домов не являются ни аварийными, ни ветхими, и их снос без проведения экспертизы. 

«Яблоко» считает, что этот проект внесен исключительно в интересах крупных застройщиков, которым будут передаваться «зачищенные» территории, и коррумпированных чиновников.

«Яблоко» расценивает этот проект как грубейшее нарушение целого ряда прав граждан: на частную собственность, на свободу выбора места жительства, на благоприятную окружающую среду. 

«Яблоко» требует отклонить этот законопроект.

Источник: партия Яблоко

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Пропавшую в Нижегородской области девятилетнюю девочку нашли мертвой

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург приглашает старшеклассников Краснодарского края на подготовительные онлайн-курсы

«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за август 2020 года

"Ситуация ухудшается". Очевидцы рассказали о пожаре в филармонии Кишинева

Магистрантка КГИК победила в международной музыкальной премии