В рамках межведомственного взаимодействия с Министерством природных ресурсов Краснодарского края у 13 предприятий приостановлено действие лицензии на добычу полезных ископаемых

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При осуществлении контрольно-надзорной деятельности в рамках земельного надзора, Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Краснодарского края были выявлены факты добычи полезных ископаемых юридическими лицами на земельных участках сельскохозяйственного назначения, с наличием лицензии на добычу ископаемых.

В рамках государственного земельного надзора нарушители привлечены к административной ответственности, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Дополнительно информация направлена в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, для рассмотрения в порядке их компетенции.

По результатам рассмотрения у 13 предприятий приостановлено действие лицензии на добычу полезных ископаемых.

На заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с внесением изменений в условия лицензий на пользование участками недр, переоформлением лицензий, досрочным прекращением права пользования участками недр на территории Краснодарского края, состоявшемся в сентябре 2020 года, в рамках заседания постоянно действующей рабочей группы, при участии заместителя начальника отдела земельного надзора Управления, принято решение о досрочном прекращении лицензии на добычу полезных ископаемых еще у 3- х предприятий. В лицензии 3-х предприятий будут внесены изменения в части перевода земельных участков в категорию разрешенную для добычи полезных ископаемых до начала работ по добыче.

Принятие решения о досрочном прекращении лицензии на добычу полезных ископаемых, еще по 6 предприятиям, отложено на более поздний срок.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/