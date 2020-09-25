Депутаты ЗСК обсудили проблему нехватки специалистов на промышленных предприятиях

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Депутаты Законодательного Краснодарского Собрания края обсудили вопросы кадрового обеспечения промышленных предприятий.

Рабочая встреча прошла в Краснодаре на платформе инновационного центра «Аквариум».

Основной темой мероприятия стали вопросы и проблемы металлургии, металлообработки и машиностроения в крае. Участие в обсуждении приняли сотрудники профильного комитета ЗСК, зампредседателя парламента и руководитель комитета по вопросам промышленности Сергей Алтухов, а также директора кубанских предприятий и профессиональных учебных учреждений.

Алтухов отметил, что отрасль промышленности развивается очень быстро, поэтому вопрос кадрового обеспечения не перестает быть актуальным. – Нашей системе образования необходимо четко двигаться в ногу с темпами модернизации производственных мощностей кубанских предприятий. Образовательные учреждения сегодня должны выпускать подготовленных специалистов, уровень компетенции которых соответствовал бы современным требованиям, – высказался Алтухов.

В ходе общения также выступили сотрудники различных предприятий. Они рассказали о своих способах и методах привлечения к работе молодых специалистов. Своим видением проблемы поделились представители компании «КЛААС», Абинского электрометаллургического завода и многих других организаций.

Сергей Алтухов в конце встречи поручил профильному департаменту в сотрудничестве с учебными заведениями составить перечень дефицитных специальностей, в которых нуждается производство, после чего депутаты займутся вопросом более предметно.

Источник: https://kuban.mk.ru/