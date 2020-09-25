Новороссийские полицейские провели профилактическую беседу о правилах дорожного движения

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Инспекторы по делам несовершеннолетних организовали практический урок безопасности дорожного движения со школьниками.

Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску провела для учеников пятых классов Гимназии №2 урок на тему «Правила поведения на улице и дороге». Цель данного мероприятия – пропаганда соблюдения правил дорожного движения и повышение навыков безопасного поведения детей на улично-дорожной сети.

Вместе с полицейскими дети повторили значения дорожных знаков и разметки, пользу светоотражающих элементов.

Стражи порядка напомнили школьникам о правилах поведения на улице вблизи проезжей части, о том, как правильно переходить дорогу. После теоретической части урока, полицейские и учащиеся обыграли на школьной транспортной площадке различные дорожные ситуации.

В конце встречи ребята пообещали внимательно себя вести на улице и соблюдать правила дорожного движения.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/