Собаки помогут выявить больных COVID-19

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В аэропорту Хельсинки начали дежурить кинологи со служебными собаками, которые специально натренированы на выявление носителей COVID-19, сообщает издание Helsingin Sanomat. Насколько сложно обучить собаку выявлять запах коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Обучить распознавать конкретный запах можно в течение 3-5 недель ежедневных тренировок. Очень многое зависит от конкретной собаки и ее способностей к обучению. Кто-то обучается быстрее, а для кого-то потребуется больше времени и усилий. Такие тренировки организовываются в специализированных центрах, где используются проверенные кинологические методики. К обучению допускаются только те собаки, которые прошли специальный отбор: их тестируют на интерес и способность находить запахи", – сказал Владимир Голубев.

Президент Российской кинологической федерации отметил, что это не опасно для самой служебной собаки.

"На сегодняшний день нет достаточных данных для объяснения путей передачи коронавирусной инфекции от человека к животному и наоборот. В тех странах, где уже используют собак в качестве помощников для распознавания коронавирусной инфекции, не было информации о случаях заражения животных на службе", – сказал Владимир Голубев.

В пилотном проекте, который продлится до конца года, будут участвовать 16 собак. Прилетающим пассажирам предложат протереть лицо салфеткой, а потом образец дадут понюхать собаке. Если собака учует инфекцию, человек должен будет сдать лабораторный тест в медицинской комнате в аэропорту.

"Животные чувствуют свою ответственность и испытывают стресс, если что-то не получается, а также хорошо считывают общий эмоциональный фон окружающих. Специально выбран вариант работы с образцами (собаки обнюхивают салфетки, а не контактируют напрямую с пассажирами), что позволяет снизить стресс, во-первых, за счет снижения количества людей, с которыми должна контактировать собака, а во-вторых, за счет уменьшения количества посторонних запахов", – объяснил Владимир Голубев.

Президент Российской кинологической федерации отметил, что и в других странах уже начали тренировать собак выявлять людей, зараженных коронавирусом. Например, в Великобритании, Франции, Германии, Чили и Австрии. В ОАЭ полиция разыскивает людей, зараженных коронавирусом, с помощью служебных собак, такие животные работают и в аэропорту.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/