Представитель следственного управления по Краснодарскому краю принял участие в круглом столе, посвященном вопросам помощи пропавшим и пострадавшим детям

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Заместитель руководителя отдела криминалистики СКР по краю Дмитрий Ин принял участие в заседании круглого стола под руководством заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.

В мероприятии также принимали участие представители Ассоциации организаций по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям, МЧС и полиции.

На заседании поднимались острые вопросы, связанные с поиском без вести пропавших детей и обсуждалось взаимодействие правоохранителей и общественных организаций, поисковых отрядов и добровольцев. Не осталась без внимания и тема оказания помощи детям, пострадавшим от противоправных действий.

Представитель ведомства в своем выступлении обратил внимание участников мероприятия на то, что защита прав и законных интересов детей является одним из приоритетных направлений деятельности СК России. В случаях совершениях противоправных действий в отношении детей, а также их пропажи, организовано активное взаимодействие с подразделениями органов внутренних дел и с волонтерскими организациями. Практика мероприятий по их розыску в первую очередь указывает на то, как важно правильно и своевременно организовать взаимодействие, обеспечивающее согласованность действий. Офицер отметил, что сотрудники СКР по краю занимают жесткую и принципиальную позицию при проведении проверок и расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей, о нарушении их прав и интересов. Следователи не остаются в стороне и всячески стараются помочь детям, попавшим в беду или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В завершение конференции участники пришли к соглашению и в дальнейшем продолжать продуктивное межведомственное сотрудничество в данном направлении.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю