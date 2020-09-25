Легкий способ сделать денежный перевод

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Как отправить деньги Виктории

Вика долго скрывала, что оказалась без работы и средств к существованию. Когда она решилась поделиться с сестрой этой информацией, в кошельке оставалось 50 рублей, а банковские карты давно заблокированы. Родственнице было необходимо найти такой способ перевода денег, чтобы:

можно было получить наличными;

средства поступали к адресату моментально;

выдача без комиссий;

без открытия счета, карты и т.д.

Решением проблемы стал перевод денег через Золотую Корону. Сестра написала полное имя Вики, ее номер телефона, в качестве страны получения указала Россию и подтвердила оплату трансферта на сумму 5000 рублей. Комиссия составила 50 рублей.

Через полчаса Виктория забрала отправленные ей деньги в отделении банка. Она предъявила свой паспорт, сказала, что перевод сделан через «Золотую Корону» и назвала его номер.

Преимущества услуги

В каких ситуациях такой способ отправки средств оказывается особенно удобен?

когда важна срочность. Независимо от направления транзакции, она происходит за секунды. Таким образом адресат может получить деньги в день обращения за финансовой помощью, если отправитель откликнется на просьбу незамедлительно.

когда это нужно сделать просто. Минимум сведений, без открытия счета, получение наличными в шаговой доступности от дома или офиса, зачисление полученного перевода на карту через интернет. Никаких сложностей, договоров, множества бумаг, и при этом - гарантированная надежность и безопасность каждой операции.

когда адресат оказался в чужом городе или стране. Перевод через Золотую Корону почти всегда оказывается дешевле и доступней, чем любые другие способы.

когда нужен выбор варианта отправки. Сегодня вам удобнее выслать деньги наличными из банка, завтра – из салона связи. На выходных льет дождь, и выходить на улицу лень – оформляйте прямо из дома. Вы в дороге, а получатель не может ждать – скачивайте приложение «Денежные переводы» на смартфон и совершайте транзакцию в нем. Всегда удобно, просто, недорого и одинаково быстро для адресата.

когда нет времени на чтение пунктов со звездочкой. Условия осуществления денежных переводов максимально прозрачны, никаких скрытых комиссий, списаний и прочих непредвиденных расходов в них нет. Все сборы за услугу отображаются до ее подтверждения, просто будьте внимательны и читайте всю информацию, представленную в форме – ее немного. При отправке наличных операторы оповещают о размере тарифа и осуществляют операцию только после того, как отправитель выразит согласие на ее проведение.

Денежные переводы через Золотую Корону – это действительно легкий, недорогой и очень простой способ помочь финансово друзьям, родне, любимым. Это легче, чем вы можете себе представить! Выберите удобный сценарий перевода и будьте ближе к тем, кто вам дорог.