Кубанские производители смогут получить знак «Гарантия качества» на ежегодном конкурсе

/Общество/

В Москве продолжают принимать заявки на участие в международном конкурсе «Гарантия качества-2020».

Его проводят при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Пройдет конкурс на базе Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова.

Краевые производители могут отправить заявки до девятого октября. На все интересующие вопросы ответят по телефонам 8-495-118-32-78 и 8-495-676-63-51. Можно также написать на почту konkurs@fncps.ru.

Основные задачи мероприятия – выявить лучших производителей, сформировать список образцов наиболее качественной региональной продукции, а также популяризировать местные бренды. Кроме того, победители получат возможность целый год размещать знак «Гарантия качества» на упаковке товара, что выделит их среди других производителей и поможет заполучить высокий уровень доверия среди покупателей.

Как отметил спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, «кубанское» по праву стало синонимом к слову «качественное» и «вкусное». Поэтому, по мнению депутатов ЗСК, кубанские производители могут смело принимать участие в международном конкурсе.

К слову, в ЗСК ведется регулярная работа по контролю за качеством выпускаемой продукции в регионе. Этому способствует и нормотворческая деятельность парламента. Уже приняты не одни правовые акты, направленные на создание аграриям условий для производства качественной продукции. Например, закон об органическом земледелии и поправки в действующий на территории региона «винодельческий» закон, призванные повысить качество вина с защищенным географическим наименованием.

Источник: https://kuban.mk.ru/