Эксперты рассказали, почему в России боятся использовать контрацептивы

/Общество/

Всемирный день контрацепции, который ежегодно отмечается 26 сентября, на этот раз приурочен к большому юбилею – ровно 60 лет назад в мире был придуман первый гормональный контрацептив.

Сегодня именно это изобретение связывают с началом сексуальной революции и изменением роли женщины в обществе. В канун даты эксперты поговорили о том, как правильно использовать контрацептивы и почему именно в России их боятся больше всего.

Ежегодно этот праздник проходит под девизом «Контрацепция - это ваша жизнь, это ваша ответственность». Цель инициативы - максимально повысить осведомленность людей о методах контрацепции, дать возможность молодым людям самостоятельно принимать решения по теме сексуального и репродуктивного здоровья и избегать внеплановой беременности, чтобы не прибегать к абортам.

Как говорит акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики Ирина Шестакова, для мира медицины открытие гормональной контрацепции стало революцией: "Мало открытий в медицине могут похвастаться такими достижениями. Даже само английское слово peel или пилюля попросту обозначает "гормональный контрацептив". С их появлением женщины получили возможность гарантированно защищаться от нежелательной беременности. При этом в 1960-х годах прошлого века это были средства для избранных, и многие страны отказывались регистрировать их по показаниям "предохранение от беременности" – например, в Канаде первое время врачи назначали их исключительно с целью регуляции менструального цикла. И все же именно благодаря такой методике грянула сексуальная революция, женщины раскрепостились, и контрацепция прочно вошла в наш мир. Она дала возможность четко разделить детородную функцию женщины и функцию получения удовольствия, женщины начали чувствовать себя свободнее, получили возможность планировать беременность, строить карьеру и в целом обрели большую самостоятельность. Мало кто знает, что до 60-х годов прошлого века оргазм считался психическим заболеванием!"

До России это изобретение дошло с большим временным отрывом. Да и по сей день слово «гормон» вызывает ужас у многих даже врачей, что уж говорить о пациентках. Если в мире оральные контрацептивы начали распространяться с 1960-х годов, то в России появились лишь в 1970-х – да и то, строго по медицинским показаниям для совсем уж отдельных дам. "Даже в медвузах в 1990-х годах в программе обучения гормональной контрацепции отводилась только одна лекция, - говорит Ирина Шестакова. – Нашим врачам приходилось собирать информацию по крупицам – научной литературы на русском языке практически не было. У нас живы мифы о гормональных препаратах, рожденные еще в советские времена".

По сей день пациентки, приходя на приемы к гинекологу, опасаются, что после приема оральных контрацептивов станут мужеподобными, толстыми, волосатыми и с сальной кожей. "Феномен гормонофобии может иметь исключительно российское происхождение, - продолжает доктор Шестакова. - Лет 10 назад на одном из международных конгрессов был доклад на тему "Российский феномен гормонофобии", который с открытыми ртами слушали наши европейские и американские коллеги".

Мифов вокруг контрацепции у нас великое множество. Например, женщины считают, что на нее можно "подсесть", как на наркотические вещества. Кроме того, бытует мнение, что применение контрацептивов ведет к бесплодию. Разумеется, все это не имеет никакого отношения к доказательной медицине. Часто пациентки задают доктору вопрос: как долго можно принимать контрацептивы без перерыва? "По правилам Всемирной организации здравоохранения, разработанным для любого метода контрацепции, если препарат выбран врачом правильно, назначен по показаниям и с учетом противопоказаний, принимать его можно бесконечно долго. Но при условии, что прием начат женщиной до 40 лет. Перерывы в приеме не имеют медицинского обоснования. Более того - они опасны, принимать курсами такие средства не рекомендуется. Прерывистое применение может плохо повлиять на здоровье", - продолжает Ирина Шестакова.

«Страхи, связанные с применением гормональной контрацепции, зачастую вызваны домыслами и мифами, начало которым было положено ещё при появлении первых гормональных препаратов. Но медицинские разработки постоянно совершенствуются. Правильно подобранный гормональный препарат способствует сохранению репродуктивного здоровья. Самое важное – это обратиться за рекомендацией к специалисту», - говорит доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Виктория Касян.

"А еще многие девушки, которые обращаются ко мне на прием, считают, что прием гормональных контрацептивов снижает либидо, - говорит педагог-психолог, преподаватель ВШЭ, сексолог Татьяна Селезнева. – Так вот – ни одна таблетка не влияет на человеческую сексуальность. Гораздо интереснее еще один миф, насаждаемый почему-то мужчинами: что прием таких средств делает девушку более легкомысленной и доступной. Поэтому женщины часто боятся говорить о том, что "на таблетках" мужчине: вдруг он решит, что они побегут ему изменять в связи с повышением доступности?"

Что касается прорывов в области контрацепции, то сегодня главные ожидания профессионального сообщества связаны не с ее формами (сегодня есть и таблетки, и инъекции, и пластыри, и кольца), а с составом. Главная задача – снизить побочные эффекты к максимально низким значениям. Они, разумеется, есть, поэтому такие препараты должен назначать врач. "И еще все с замиранием сердца ждут мужскую контрацепцию, не хирургическую", - говорит Ирина Шестакова.

Хотя нашей стране процент женщин, принимающих комплексные оральные контрацептивы, по сравнению с европейскими странами невелик, все же их количество в последние годы растет. Это показало ежегодное исследование "Индекс женского здоровья" от ВЦИОМ. Согласно всероссийскому опросу, проведенному среди 800 женщин 18-45 лет с 5 по 12 марта, за последние 5 лет использование гормональных средств контрацепции выросло на 7%. Им отдают предпочтение 35% тех, кто использует методы контрацепции в паре. Таким образом, этот метод выходит на второе место, уступив барьерным контрацептивам (презервативам), которыми пользуется 46% респондентов. Среди респонденток, которые используют методы контрацепции в паре, гормональные препараты как основной способ контрацепции чаще выбирают женщины в возрасте 35-45 лет (44%), среди женщин 26-34 лет гормональные препараты использует почти каждая третья (31%), а в возрасте 18-25 лет - 22%. 17 женщин из 100 в возрастной группе 25-34 года все еще используют прерванный половой акт как защиту от нежелательной беременности. Среди тех, кто не использовал гормональные контрацептивы на момент проведения опроса, главной причиной отказа от их применения стала боязнь побочных эффектов и возможного нанесения вреда здоровью (38%). В большей степени такие опасения встречаются среди тех, кто никогда не использовал гормональные контрацептивы (49%).

Источник: https://www.mk.ru/