Коренным малочисленным народам будет проще оформить льготы

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Для этого будет создан единый список таких граждан.

В России появится единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Постановление о правилах его ведения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.

Список должен быть готов к 2022 году. Его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме. Чтобы попасть в список, человек должен предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Это может сделать и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.

Малочисленные народы обладают особым статусом и имеют ряд преференций со стороны государства.

Источник: http://government.ru