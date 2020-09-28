В Новороссийске появится экопарк

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В Новороссийске возле Суджукской лагуны планируется создать экопарк.

Он будет служить как зелёной зоной для отдыха жителей и гостей города-героя, так и научно-исследовательским пространством для проведения экологических мероприятий.

26 сентября, горожане высадили на территории парка политехнического университета новые деревья и заложили камень, ставший отправной точкой будущего экопарка. Среди волонтёров были преподаватели и студенты учебного заведения. У каждого растения будут таблички с описанием его особенностей. На эскизах будущей зелёной зоны, которые присутствующие могли увидеть на мероприятии, обозначена площадь в пять гектаров. Каждый год студенты ВУЗа высаживают здесь новые растения.

Источник: https://kuban.mk.ru/