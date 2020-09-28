Прямые выплаты ФСС - залог получения пособий

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Сегодня, 28 сентября, на базе Северо-Кавказского регионального учебного центра в дистанционном формате состоялся семинар, посвященный переходу Краснодарского края на прямой порядок выплат пособий по обязательному социальному страхованию.

В семинаре, организованном Краснодарским региональным отделением ФСС, приняли участие представители краевых организаций отраслевых профсоюзов, первичных профсоюзных организаций трудовых коллективов.

Обсуждались актуальные вопросы по внедрению механизма прямых выплат, особенности взаимодействия Фонда социального страхования со страхователями и работниками, результаты по работе с электронным листком нетрудоспособности и цифровыми сервисами ФСС.

ФСС с 2011 года реализует пилотный проект "Прямые выплаты", который предусматривает перечисление пособий работникам непосредственно из Фонда социального страхования без посредника, которым до этого выступал работодатель. Речь идет выплатах, связанных с временной нетрудоспособностью, отпуском по уходу за ребенком, пособиям по беременности и родам, единовременным выплатам при рождении ребенка, выплатам в связи с несчастными случаями на производстве и другим, выплачиваемым Фондом социального страхования.

Все эти выплаты в пилотных регионах перечисляются на банковский счет гражданина, минуя работодателя, в течение десяти календарных дней со дня получения сведений, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. При этом размер пособий и формула расчета пособий не меняются. Меняется лишь схема взаимодействия Фонда социального страхования с работодателем и застрахованным работником.

Краснодарский край вместе с рядом других субъектов федерации перейдет на прямые выплаты ФСС с 1 января 2021 года, минуя тестовый режим.

«Механизм уже проверен регионами в рамках пилотного проекта и показал свои плюсы. Значительно сокращаются временные затраты работодателей на обработку и расчет пособий, снижается количество ошибок, нет необходимости вынимать средства для выплаты пособий из оборота, что повышает финансовую устойчивость малых предприятий - отметила лидер кубанских профсоюзов, депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб, открывая семинар, - Но, самое важное, работающие граждане будут социально защищены и гарантированно получат полагающиеся им выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. Наконец, уйдут в прошлое ситуации, когда работодатель не мог осуществить выплаты из-за имеющихся финансовых проблем, а работник оставался без необходимых ему средств».

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/