Пресечена отправка пчелиных маток с поддельными ветеринарными свидетельствами

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В аэропорту г.Краснодара пресечена попытка нелегальной отправки пчелиных маток в Республику Хакасия.

К дежурному инспектору Южного межрегионального управления Россельхознадзора обратился представитель ОА «Почта России» как представитель отправителя гражданина с целью отправки пчелиных маток в количестве 40 штук и предъявил ветеринарные свидетельства на продукцию.

На ветеринарном свидетельстве был указан сгенерированный ФГИС «Меркурий» код, при проверке которого установлено, что под таким кодом уже был выдан ранее ВСД на другую продукцию.

Инспектором принято решение о недопущении отправки вышеуказанной продукции.

Информация о выявленном факте передана в Министерство внутренних дел по Республике Адыгея.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что гражданин на личном персональном компьютере с помощью программы отредактировал электронный файл ветеринарного свидетельства, распечатал его и приложил к отправляемой продукции.

По информации, поступившей в адрес Управления 23 сентября из МВД по Республике Адыгея, установлено, что факт подделки ветеринарных сопроводительных документов подтвержден.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/