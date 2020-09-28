Нарушителю земельного законодательства судом назначено 20 часов обязательных работ

/Общество/

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе проведения внеплановой проверки в Динском районе, гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В установленный законом срок штраф оплачен не был, в связи с чем, в отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Материалы по указанному правонарушению переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 140 Динского района Краснодарского края.

По результатам рассмотрения дела по существу, постановлением мирового судьи, гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 20 часов.

Управление напоминает, что административные штрафы должны быть уплачены в полном объеме лицами, привлеченными к административной ответственности, в установленный законом срок (ст. 32.2 КоАП РФ).

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/