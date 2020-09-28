О главном архитекторе проекта Новороссийского Дендропарка замолвите слово

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Архитектор из Новороссийска Екатерина Степаненко вошла в 100 финалистов оффлайн-программы Архитекторы.рф. Всего было подано 3334 заявки из 70 регионов страны.

Этот масштабный образовательный проект реализуется по поручению Президента России в целях обеспечения муниципалитетов квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Такие программы помогают выявлять профессионалов, а городам выходить на новый уровень градостроительного развития.

Участники образовательного проекта участвовали в 4 модулях, где изучали как мировой, так и региональный контекст. За это время архитекторы посетили разные страны Европы, а также города-миллионники и малые населенные пункты по всей России, оценили уровень развития городской среды в разных субъектах. Архитекторы встречались с представителями власти, посещали лекции разных отраслевых экспертов, проводили самостоятельные исследования. Насыщенная программа позволила изучить разный опыт и познакомиться с лучшими практиками благоустройства и городского управления.

В 3 модуле программы Екатерина, выбрав маршрут по своему региону, посетила встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым и главой города Сочи Алексеем Сергеевич Копайгородским. Общение прошло в свободной форме, без докладов, обсудили современные тенденции в развитии городов и городских систем.

В сентябре участники встретились на заключительном модуле программы для презентации своих итоговых работ. Финальным проектом Екатерины Степаненко был Новороссийский Дендропарк. В рамках этого конкурса, было принято решение презентовать социально значимый проект по благоустройству городской среды, родного города Новороссийска.