Кондратьев поручил продлить проверку застройки в Горячем Ключе

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил региональной комиссии продлить проверку соблюдения норма градостроительства в Горячем Ключе.

В частности он считает необходимым заострить внимание на точечной застройке в прибрежных районах города.

– Я не понимаю тех, кто тихо сидит в своих кабинетах, а «не живет» в районах. Да, мы в целом по краю точечную застройку прекратили, но единичные примеры остаются, и именно они должны искореняться в первую очередь, – высказался глава региона.

Свое решение губернатор озвучил на совещании по результатам работы межведомственных рабочих групп в муниципалитетах. За три года население Горячего Ключа выросло на 5 тысяч человек, что существенно большая цифра для маленького города. При этом, как отметили, на мероприятии, новые школы практически не строятся, несмотря на резко растущее население, и ситуацию необходимо исправлять. Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин рассказал, что уже планируется строительство школы на улице Ленина.

Как уточнили в краевой администрации, с прошлого года департаментом по архитектуре и градостроительству проведено уже 56 проверок. Установлены факты возведения многоквартирных домов при отсутствии соцобъектов, элементов благоустройства и парковок. В адрес глав муниципалитетов направили около 50 предписаний.

Источник: https://kuban.mk.ru/