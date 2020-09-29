Проект реставрации «Авроры» в Краснодаре признали лучшим

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Краснодарский проект реставрации кинотеатра «Аврора» признали лучшим проектом государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Евгений Первышов, который и забрал накануне награду. Вручение состоялось на инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства», который сейчас проходит в Москве.

– Это общая победа, победа нашей большой команды – всех горожан, краевой и городской администрации, конечно же, команды Сергея Николаевича Галицкого, – напомнил мэр.

Напомним, проектом реставрации кинотеатра взялся заниматься краснодарский бизнесмен, организатор строительства парка и стадиона «Краснодар», Сергей Галицкий. В прошлом году специалисты уже осмотрели объект, и архитекторы приступили к созданию проекта.

Ранее реконструкцию приостановили из-за проблем с предыдущим подрядчикам. Краснодарцы просили не бросать работы и вернуть городу один из его символов, рассказал мэр. По словам Первышова, средств в бюджете на это не хватало, и решение проблемы взял под свой контроль губернатор Вениамин Кондратьев. Так, при поддержке главы региона было заключено концессионное соглашение с компанией Сергея Галицкого.

Источник: https://kuban.mk.ru/