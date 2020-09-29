Ефремову посулили отмену приговора и свободу

/Общество/

По мнению наших экспертов, все идет к тому, что апелляционная инстанция может признать — права Михаила Ефремова в суде на защиту были нарушены, а значит, дело о смертельном ДТП с участием актера должно быть пересмотрено.

Жалобы от адвокатов на приговор Ефремову продолжают сыпаться в Пресненский суд как из рога изобилия едва ли не каждую неделю.

Очередная партия жалоб поступила в понедельник, 28 сентября. На этот раз среди прочих жалобу подал и сам осужденный на восемь лет колонии общего режима актер. Ефремов заявил, что его поведение, в котором многие не узрели раскаяния, был обусловлено давлением адвоката Эльмана Пашаева.

В понедельник утром Пресненский суд объявил о поступлении сразу четырех жалоб на приговор. Напомним, что в суде уже лежат три жалобы от имени защитников актера. Первую, краткую, написал сразу после приговора скандальный Эльман Пашаев, которому приписывают «заслугу» в столь большом сроке.

Затем на сцене появился чемпион мира по армрестлингу Роман Филиппов, который объявил себя новым адвокатом Ефремова. Чуть позже о намерении защищать артиста заявил Владимир Васильев. И он тоже подал свою апелляционную жалобу, потребовав для доверителя 4 года условно. В конце прошлой недели к Филиппову подключился его коллега – Петр Хархорин, известный по своим ошеломительным победам в судах.

Что же происходило с жалобами в понедельник? В этот раз Пашаев и его напарница Елизавета Шаргородская дополнили свои краткие жалобы, которые подавали сразу же после вынесения приговора. К слову, подачей дополнительных жалоб адвокаты, участвовавшие в процессе, по закону могут заниматься вплоть до поступления материалов в Мосгорсуд.

Итак, Пашаев потребовал пересмотра дела и перечислил формальные для этого поводы - «недопустимость доказательств», «нарушение УПК», несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам. Его коллега попросила смягчить наказание актеру и изменить общей режим отбывания наказания на колонию-поселение.

Сам Михаил Ефремов в своей жалобе фактически вернулся к тому, с чего начинал - заявил, что «раскаивается в содеянном» и «признает себя виновным». За свою правильную позицию Ефремов попросил суд следующей инстанции смягчить себе приговор.

И, пожалуй, самое главное: актер официально сообщил, что адвокат Эльман Пашаев давил на него. Другими словами, безобразное поведение подсудимого (хамские выкрики с места) и его «не видел, значит, не было» оказались следствием дурного влияния защитника, который, напомним, после процесса лишился возможности работать в судах. Не исключено, что идею заявить о дурном влиянии бывшего защитника Ефремову подсказали его нынешние адвокаты. Ведь если будет доказано, что актера защищали ненадлежащим образом, он будет вправе требовать пересмотра дела с соблюдением всех его прав.

Еще одна жалоба была подана защитником гражданской жены погибшего водителя Сергея Захарова - Вадимом Никулиным, который также попросил отмены приговора. Как рассказал «МК» адвокат Ирины Стерховой, апелляционная жалоба стала результатом вновь открывшихся обстоятельств. А именно - она появилась после того как «МК» сообщил: официальная жена погибшего Маргарита Захарова незадолго до рокового ДТП подала на развод. При этом в суде она, ее сын и брат погибшего рассказывали об идиллии, которая якобы царила в их семье.

- Получается, что все эти люди давали заведомо ложные показания в суде. А это имеет большое значение для приговора. Ведь жена Захарова Маргарита умолчала про заявление о разводе и рассказала, как прекрасно они все жили, даже упомянула сумму, которую погибший приносил домой, - заявил адвокат Никулин. Он намерен присутствовать на рассмотрении апелляционных жалоб в Мосгорсуде и представлять интересы своей доверительницы Ирины — женщины, с которой погибший Захаров прожил под одной крышей более 20 лет.

По словам эксперта «МК», адвоката Оксаны Михалкиной приговор действительно может быть отменен — были нарушены права Ефремова на защиту, а потерпевший оказался спорным.

- Вновь открывшиеся обстоятельства — а именно то, что Захаров и Маргарита фактически находились в разводе - могут повлечь за собой отмену приговора. Ведь получается, что Маргарита Захарова - спорный потерпевший. Похожие случаи были в моей практике. И это дает шанс на отмену приговора, - пояснила Михалкина, добавив, что отмена приговора автоматически повлечет за собой и отмену меры пресечения Ефремову. Другими словами чисто теоретически актер может оказаться на свободе прямо после отмены приговора.

По словам Михалкиной, сейчас адвокаты Ефремова да и сам осужденный должен сменить риторику и встать на сторону Ирины Стерховой. Напомним, что ранее Пашаев и его подзащитный были категорически против того, чтобы Стерхову признали потерпевшей. После одного из заседаний, на котором адвокат Пашаев не стеснялся в выражениях, женщина ушла в слезах.

Источник: https://www.mk.ru/