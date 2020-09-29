НОВАЯ НАГРАДА ЗА ЗНАНИЯ О СТРАНЕ

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Денежная премия — 7 тысяч рублей — ждет трех победителей очередной сессии викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной Всероссийской переписи населения 2021 года. Имена знатоков уже известны.

Третья сессия викторины, как и две предыдущие, прошла на сайте переписи strana2020.ru. С 21 по 25 сентября любой желающий мог зарегистрироваться на портале и ответить на 25 вопросов, связанных с переписью в нашей стране.

В этот раз викторина обновила формат. Пять экспертов в области статистики и смежных научных областях задавали вопросы в коротких видеороликах. Участникам нужно было выбрать правильный ответ и нажать на одну из кнопок рядом с роликом.

Победа ждала тех, кто быстрее даст наибольшее количество правильных ответов. Точно ответить на все 25 вопросов смог только один участник сессии. Всего за звание лучшего знатока интересных статистических фактов о России состязались 316 человек.

Победителями стали:

1) Андрей Засорин, 25 ответов за 00:28:26, г. Тобольск Тюменской области;

2) Владимир Морозов, 24 ответа за 00:32:45, г. Волгоград Волгоградской области;

3) Станислав Горьковой, 24 ответа за 2:07:2, г. Волгоград Волгоградской области.

Первая сессия большой викторины, посвященной Всероссийской переписи населения, стартовала 28 февраля 2020 года. Всего в этом году будет проведено пять сессий конкурса. Принять участие можно в любой из них.

Для получения новостей о викторине следите за обновлениями на сайте и в соцсетях Всероссийской переписи населения.

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения