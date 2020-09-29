Пьяному штраф не помеха? Ответственность за нетрезвое вождение ужесточат

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Ужесточение наказания не остановит нетрезвых водителей, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.

Общественные деятели и юристы предложили ужесточить наказание за серьезные ДТП в нетрезвом виде, сообщают СМИ. Максимальный штраф за вождение в нетрезвом виде могут увеличить до 3,5 миллионов рублей.

"Как только что-то происходит, тут же предлагается повысить срок лишения свободы, сейчас предложили повысить штраф. Не думаю, что это остановит нетрезвых водителей. Есть две причины – сильно пьяный человек, а именно в этом состоянии совершаются самые опасные преступления, просто не думает ни о чем. Если срок наказания до 12 лет, как в известном случае (дело Михаила Ефремова – прим. ред.) никого не останавливал, то штраф тем более таким препятствием не станет. Кроме того, если у пьяного нет такой суммы денег, штраф ему не грозит. Мы понимаем, что такая сумма для большинства жителей России абсолютно недосягаема", – сказал Сергей Радько.

Лимит наказаний уже практически исчерпан, отметил автоюрист. Главное – это профилактика алкоголизма.

"У нас тут не делается ничего. Когда человек трезвый, он не думает пьяным садиться за руль, а когда он выпил, на него никакие законы, санкции, штрафы не действуют. Главное – не допустить, чтобы он оказался пьяным за рулем. Тем более, коррупция никуда не исчезла. Ведь садятся за руль пьяными не только потому, что не боятся наказаний, но и потому, что в случае чего можно попробовать решить вопрос на месте", – уверен Сергей Радько.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/