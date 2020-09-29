Пособие на детей из малообеспеченных семей увеличится

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Выплаты детям из малообеспеченных семей увеличат. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства труда. С 2021 года размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будет увеличен до регионального прожиточного минимума. Речь идет о семьях, где среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума с учетом выплаты пособия.

В раннем возрасте поддержка ребенка крайне необходима, чтобы обеспечить его нормальное развитие и социализацию в будущем, прокомментировал в интервью радио Sputnik председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейный ценностей Сергей Рыбальченко.

"Это инициатива президента и это правильно с точки зрения поддержки, прежде всего, тех категорий, которые будут попадать в эту ситуацию малообеспеченности. Это, в основном, многодетные семьи, потому что глубина бедности у этих людей, как правило, очень большая, и половины прожиточного минимума не хватает, чтобы компенсировать расходы, которые есть у семьи на обеспечение воспитания детей", – сказал Сергей Рыбальченко.

В то же время не стоит забывать о мерах поддержки работающих родителей, считает эксперт.

"Несмотря на то, что они могут не попасть в категорию малообеспеченных, часто бывает, что у родителей, у которых доходы прозрачные, которые иногда заняты на трех работах, расходы тоже большие. Важно механизмы приводить в определенную гармонию, чтобы поддержка работающих и поддержка социально-необеспеченных находилась в определенном соответствии", – сказал Сергей Рыбальченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/