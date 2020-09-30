Кондратьев рассказал о кадровых изменениях в администрации Краснодарского края

/Общество/

На 44 сессии Законодательного Собрания Краснодарского края вновь избранный губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о кадровых назначениях в администрации.

Ранее «МК на Кубани» уже писал, что первым вице-губернатором остался Андрей Алексеенко. Также глава региона рассказал, кто займет остальные должности в команде «замов».

Вице-губернатором, курирующим сельское хозяйство и ветеринарию, остался Андрей Коробка. Заниматься финансовыми вопросами и экономикой продолжит Игорь Галась. Курировать сферу природных ресурсов и имущественных отношений также будет Сергей Болдин. Кроме того, сохранила свой пост Анна Минькова, вице-губернатор по социальным вопросам.

Однако не все чиновники остались при своих должностях. Игорь Чагаев назначен заместителем главы по вопросам внутренней политики вместо Сергея Пуликовского. Ранее он занимал должность директора департамента внутренней политики. Вице-губернатором по вопросам потребсферы, инвестиций и развития МСП, промышленной политики, информатизации и связи стал Александр Руппель. Перед ним на посту работал Василий Швец. Вице-губернатором по вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ выбрали Александра Трембицкого, а отвечать за вопросы казачества и спорт будет Александр Власов.

Источник: https://kuban.mk.ru/