При проверке транспорта обнаружен крупный рогатый скот, следовавший без ветеринарных сопроводительных документов

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Сотрудниками ДПС ОВ ГИБДД ОМВД России по Успенскому району при проведении документарного контроля и досмотра автотранспортных средств на стационарном посту ДПС А/Д Р-217 «Кавказ» 209 км выявлено нарушение действующего ветеринарного законодательства РФ.

Нарушение действующего ветеринарного законодательства допустил гражданин при перевозке сельскохозяйственных животных.

При досмотре автомобиля марки ГАЗ 330232, установлен факт перевозки крупного рогатого скота в количестве 4–х голов, без ветеринарных сопроводительных документов.

Информация по данному нарушению была передана в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора (далее – Управление) для принятия мер.

В отношении гражданина, совершившего данное правонарушение, должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, а также выдано требование о проведении противоэпизоотических мероприятий.

Задержанные животные возращены владельцу крупного рогатого скота в Успенском районе края для карантинирования, а также проведения диагностических и ветеринарно-профилактических мероприятий, в отношении владельца животных составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/