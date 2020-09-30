Как пройдет осенний призыв в условиях пандемии?

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1 октября начнется осенняя призывная кампания 2020 года.

Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах РФ, в войска планируют направить 128 тысяч человек, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он добавил, что призыв затронет и "отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним", откуда в весеннюю кампанию призывников не набирали.

За регионы Севера взялись, потому что нужно выполнять план, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России" по защите прав призывников Андрей Курочкин.

"Почему сейчас взялись за эти регионы, потому что очень сильно не выполнялся план из-за коронавируса , прошлый призыв 1,5-2 месяца военкоматы в принципе не работали или работали плохо, то есть задачи, поставленные государством, не выполнялись", – сказал Андрей Курочкин.

Фактор коронавируса не сильно повлияет на желание или нежелание идти в армию, считает общественный деятель.

"Коронавирус добавит тревожности, но боятся не коронавируса, дедовщины, произвола. Мы ежедневно получаем звонки, сообщения, письма, когда измываются, вымогают деньги. В любом случае призывник попадет в военкомат, где толпы людей, если он годен, попадет в распределительный пункт и в казарму, где есть множество больных", – сказал Андрей Курочкин.

Если призывник заболел, он становится временно нетрудоспособным, отправка в армию временно откладывается.

"Призывника даже с ОРВИ на две недели изолируют от общества, потом он подлежит призыву, это не влияет на решение призывной комиссии. Другое дело, что состояние здоровья может ухудшиться – если это коронавирус, могут быть проблемы с легкими, это повод для обследования. По статистике заболеваний с легкими стало больше за последнее время", – сказал Андрей Курочкин.

С точки зрения заболеваемости история непредсказуема, отметил эксперт. По его словам, опыт был скорее отрицательный, было множество войсковых частей, военных университетов с сотнями больных, поэтому повод для переживаний есть.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/