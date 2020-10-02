Полицейские Новороссийска информируют граждан

/Общество/

До 15 декабря 2020 года продлено действие мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

продлено по 15 декабря 2020 года действие применяемых с 15 марта 2020 года временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/