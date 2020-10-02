В связи с наступлением осенне -зимнего сезона полицейские Новороссийска призывают жителей садовых товариществ к бдительности

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Сотрудники полиции провели профилактические беседы с гражданами по недопущению краж имущества и правонарушений на их дачных участках.

Правоохранители проверили 13 садовых товариществ и провели беседы с гражданами, которые планируют покинуть дачи на осенне - зимний период и оставить без присмотра домовладения.

При проведении обхода дачных участков полицейские обратились к жителям и проинформировали о мерах имущественной безопасности, рассказали о том, как уберечь имущество.

В рамках мероприятия полицейские подготовили и распространили листовки, в которых даны рекомендации о том, как уберечь своё имущество.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители СНТ! В связи с наступлением осенне-зимнего сезона полиция Новороссийска призывает вас к бдительности

Чтобы сохранить имущество, выполняйте следующие рекомендации:

1 Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой по месту постоянного проживания, либо оставьте их на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена Ваша дача.

2 Максимально затрудните доступ в жилище и помещения посторонним. По возможности установите крепкие двери, оснастите их сложными запирающими устройствами, на окна поставьте решетки или роллеты.

3 Как можно чаще навещайте свой участок.

4 Попросите соседей, постоянно проживающих рядом с вашим участком, присматривать за домом и иными постройками и сразу же сообщать вам о всех происшествиях, на вашем участке.

5 В случае потери ключей, срочно замените замки.

6 При возможности, оборудуйте дом средствами видеофиксации, сигнализации.

7 Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников полиции не входите в жилище\постройку, чтобы не уничтожить следы преступления.

Телефон дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску: +7(8617) 267-310, с мобильного020.

Дежурная часть отдела полиции Приморского района: +7 (8617) 211-176

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/