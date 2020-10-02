В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю завершили уборку урожая и планируют посевную кампанию

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Исправительные учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю завершили уборочную кампанию 2020 года на имеющихся в постоянном (бессрочном) пользовании 664 гектарах земли сельскохозяйственного назначения.

Незадействованные в севообороте площади находились под парами. Начаты агротехнические работы по подготовке почвы к посеву озимых культур урожая 2021 года.

Производство сельскохозяйственной продукции является одним из приоритетных направлений производственной деятельности учреждений УИС Краснодарского края. Непрерывный производственный цикл дает возможность исправительным колониям экономить бюджетные средства, обеспечивая полноценное питание и трудовую занятость осужденных.

Ежегодно исправительные колонии засеивают имеющиеся у них в постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйственные земли озимыми– ячменем и пшеницей, подсолнечником, соей, кукурузой. Собранный урожай перерабатывается на собственном оборудовании и поставляется на стол осужденным или реализуется сторонним потребителям. Часть перерабатывающего оборудования и сельскохозяйственной техники приобретена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы».

Грамотное планирование и своевременное проведение агротехнических работ позволяет учреждениям региональной УИС ежегодно получать высокие урожаи качественной сельскохозяйственной продукции и не допускать срывов исполнения заключаемых государственных контрактов.

В завершившейся уборочной кампании были привлечены к труду 27 осужденных и использовалось 8 единиц сельскохозяйственной техники. Общий объем полученной растениеводческой продукции составил более 27 миллионов рублей.

Источник: http://www.23.fsin.gov.ru/