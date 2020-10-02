Работодатели смогут трудоустраивать сотрудников дистанционно

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На портале «Работа в России» с октября стало доступно ведение электронного кадрового документооборота.

В эксперименте по ведению ЭКД участвуют пока 129 работодателей. В рамках экспериментального внедрения электронного кадрового документооборота создан интерактивный сервис «Конструктор трудового договора», который поможет работодателям быстро создать электронный трудовой договор и при необходимости дополнительное соглашение к нему.

Система также поможет проверить все документы на соответствие требованиям Трудового кодекса. Ведение ЭКД на портале бесплатно, что избавит работодателей от дополнительной финансовой нагрузки. На портале разработаны шаблоны типовых документов для работодателей, а также функция автоматического заполнения персональных данных соискателя при формировании электронного трудового договора из его профиля на сайте Госуслуги.

«Внедрение ЭКД на платформе «Работа в России» позволит стереть границы между местом работы и местом жительства. Работодатели смогут принимать на работу сотрудников дистанционно, проводить с ними собеседование и заключать трудовые договоры. Это благоприятно скажется на занятости населения, поскольку рынок труда еще нестабилен. Нередко хорошие специалисты не могут найти себе работу в своем регионе из-за отсутствия вакансий, теперь проблема мобильности трудовых ресурсов будет частично решена, трудоустроившись дистанционно. Все документы можно будет оформить на портале дистанционно, без посещения центров занятости и кадровой службы работодателя, заверив при помощи электронной подписи», - прокомментировала депутат Государственной Думы, Лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/