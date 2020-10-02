В Краснодаре могут появиться новые фермерские ярмарки

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Глава региона Вениамин Кондратьев поручил коллегам решить проблему нехватки мест для фермеров на ярмарках выходного дня в Краснодаре.

Этим вопросом задались аграрии во время встречи с губернатором на «Кубанской ярмарке».

Участники мероприятия рассказали, что дозвониться на горячие линии муниципалитета и заполучить место на ярмарке очень сложно. По этой причине возникает множество трудностей на пути к реализации продукции. Замглавы региона Андрей Коробка прямо на встрече провел небольшой эксперимент и попытался лично проконсультироваться по телефону. В итоге должного ответа он так и не услышал. Кроме того, телефонные операторы сказали, что желающих попасть на ярмарку слишком много, и мест нет.

Кондратьев потребовал наладить работу, а также проверить, сколько мест включают в себя краснодарские ярмарки, и хватает ли их аграриям.

– Если на ярмарках сокращены места, значит, надо увеличить количество ярмарок. Такой же контрольный звонок сделаем недели через две. И ярмарки проверьте – там может 70% посредников. Это недопустимо. Их для фермеров создавали, – высказался губернатор.

Источник: https://kuban.mk.ru/