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Похороны Тесака в Москве: толпы за цветами, рамки на входе
Похороны известного радикал-националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак проходят сегодня в Москве, на Кунцевском кладбище.
Церемония вызвала большой ажиотаж.
Как передает репортёр "МК", очередь на автобусы замечена ещё у метро "Кунцевская". Такая же очередь замечена за цветами. Полиция ввела дополнительные меры безопасности - на входе поставлены металлоискатели, содержимое рюкзаков и сумок тщательно досматривают.
Тесак погиб в СИЗО Челябинска во время пересылки в Москву - его нашли в камере со следами насилия. Официальные структуры считают, что это было самоубийство.
Источник: https://www.mk.ru/