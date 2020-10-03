Похороны Тесака в Москве: толпы за цветами, рамки на входе

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Похороны известного радикал-националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак проходят сегодня в Москве, на Кунцевском кладбище.

Церемония вызвала большой ажиотаж.

Как передает репортёр "МК", очередь на автобусы замечена ещё у метро "Кунцевская". Такая же очередь замечена за цветами. Полиция ввела дополнительные меры безопасности - на входе поставлены металлоискатели, содержимое рюкзаков и сумок тщательно досматривают.

Тесак погиб в СИЗО Челябинска во время пересылки в Москву - его нашли в камере со следами насилия. Официальные структуры считают, что это было самоубийство.

Источник: https://www.mk.ru/